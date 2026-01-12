В Краснодаре уволили учителя после слов «все русские – свиньи»

В школе № 61 в Краснодаре уволили учителя, на которого ранее пожаловались родители из-за конфликта с учениками. Об этом сообщили в МЦУ города.

Разбирательство началось после информации о некорректных высказываниях учителя математики в адрес учащихся. Из опубликованной в соцсетях записи следует, что педагог, в частности, заявил, что «весь мир считает русских свиньями».

Как сообщили в департаменте образования, в учебном заведении проводится педагогическое расследование, материалы также направлены в правоохранительные органы для правовой оценки. Директор школы уже провела встречу с родителями. В настоящее время педагог уволен.

Вячеслав Рыжков