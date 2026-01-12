В аэропорту Краснодара задержан 21 рейс

Из-за снегопада в Краснодаре задержан 21 рейс, 14 отменены. Информация об этом опубликована на онлайн-табло авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По данным на 18:00 мск, на вылет в Краснодаре задержано 12 рейсов в Кутаиси, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск.

На прилет в Краснодар задерживаются девять рейсов из Сочи, Грозного, Казани, Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга. Отменено 14 рейсов из Минеральных Вод, Ставрополя, Стамбула, Москвы и Еревана.

«Ъ-Кубань» писал, что «Аэрофлот» отменил 11 рейсов через Краснодар на 12 января из-за снегопада и ограничений в работе аэропорта столицы Кубани. Пассажирам предлагают переоформление на следующие рейсы или возврат денег.

Алина Зорина