Движение большегрузов ограничено на дорогах Краснодарского края из-за снегопада

В Краснодарском крае из-за обильных снегопадов временно ограничено движение большегрузного транспорта на выезде из Новороссийска и дороге в направлении Керчи. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Сегодня, 12 января, власти временно перекрывали проезд грузовиков через Молдавановский перевал для работы спецтехники. Сейчас движение на указанном отрезке восстановлено.

На Шаумянском перевале, где транспорт также движется в обычном режиме, установят пункты обогрева. Из-за сложных погодных условий водителей просят по возможности отказаться от поездок через горные участки на личных автомобилях.

На автодороге «Новороссийск — Керчь» и перевале Волчьи ворота идёт сильный снегопад, из-за которого образуется накат. Спецтехника очищает трассы от снега и обрабатывает дорожное покрытие противогололедными реагентами.

Как писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае из-за обильных осадков на дорогах работают свыше 300 специальных автомобилей. Израсходовано более 1,3 тыс. т песчано-соляной смеси.

Анна Гречко