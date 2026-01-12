Суд рассмотрит дело о краже денег, собранных для покусанного собаками ребенка

В Белореченске суд рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, похитившей 3 млн руб. со счета бывшего мужа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. По данным «Ъ-Кубань», речь идет о средствах, собранных для лечения 9-летнего мальчика, пострадавшего от нападения собак хаски в Сочи в феврале прошлого года.

Несчастный случай произошел в одном из садовых товариществ, где живут родители ребенка. На соседнем участке содержались несколько собак, которые в течение нескольких дней оставались без еды, так как хозяин хаски из-за сильного снегопада не мог добраться до поселка. В итоге собаки вырвались на улицу и напали на проходившего мимо мальчика, вцепившись ему в лицо. Ребенка с тяжелыми травмами госпитализировали, впоследствии ему понадобилось длительное лечение. Семья обратилась к неравнодушным людям за помощью, в результате чего на счете отца ребенка скопилась крупная сумма, которая и была похищена.

По данным полиции, бывшая жена отца ребенка, имевшая доверенность от мужа, сняла со счета средства и потратила их на собственные нужды. Фигурантка дела утверждает, что бывший муж имел перед ней крупную задолженность по алиментам и по разделу имущества. О том, что средства были собраны для лечения ребенка, обвиняемая, по ее словам, не знала. Женщина находится под домашним арестом, за кражу в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ) ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Анна Перова