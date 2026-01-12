На Кубани из-за снегопада госпитализированы 14 человек

Снегопад в Краснодарском крае спровоцировал рост числа несчастных случаев: в медицинские учреждения региона поступили 14 человек с различными травмами, включая одного ребенка. Об этом сообщил министр здравоохранения края Евгений Филиппов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В медицинские учреждения Краснодара поступило девять человек. Пострадавшие получили повреждения разной степени тяжести — от ушибов до переломов и вывихов. Причиной происшествий стали скользкие тротуары и дороги.

За последние сутки также произошло три дорожно-транспортных происшествия с серьезными последствиями. Пять участников аварий были доставлены в больницы с травмами различной тяжести.

Министр призывает жителей и гостей региона соблюдать меры предосторожности: использовать обувь с нескользящей подошвой, избегать опасных участков и проявлять внимательность при переходе дорог. Автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию и проверить наличие аптечки перед поездкой.

В понедельник на Краснодар обрушился сильный снегопад. Согласно данным городских властей, в городе выпало около 15 см снега, осадки продолжаются. В администрации предупреждают о риске налипания снега на провода и образовании гололеда на дорогах. По прогнозам, интенсивность снегопада начнет снижаться после 18:00 мск.

Алина Зорина