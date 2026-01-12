Комику из Ейска продлили арест на полгода по делу о разжигании ненависти

Комику Артемию Останину (внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ) из Ейска продлили арест на полгода по делу о разжигании ненависти против участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно данным следствия, 7 марта 2025 года обвиняемый выступал с программой, которая содержала высказывания, оскорбляющие чувства верующих. Позже, 15 марта, на выступлении он в своей шутке выразил враждебное отношение к военнослужащим, получившим увечья.

Артемия Останина (внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ) арестовали на территории Республики Беларусь. В марте 2025 года его отправили в СИЗО. Фигурант обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ, вину он не признает.