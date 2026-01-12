Массовая гибель голубей зафиксирована в трех районах Кубани

Десятки диких голубей погибли в трех муниципальных образованиях Краснодарского края из-за паразитарного заболевания — гельминтоза. Об этом пишут «Крестьянские ведомости» со ссылкой на министерство природных ресурсов региона.

Массовая гибель вяхирей началась 25 декабря на территории Туапсинского муниципального округа, Горячеключевского района и Геленджика. Экспертиза показала, что причиной смерти птиц стал гельминтоз.

Ведомство отмечает, что точные причины происходящего устанавливают в специализированной лаборатории. Мониторинг эпизоотической ситуации ведется постоянно.

Жителей и гостей региона просят не прикасаться к мертвым птицам.

Алина Зорина