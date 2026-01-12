В новогодние праздники сборы в кинотеатрах Кубани превысили 464,1 млн рублей

Кассовые сборы в кинотеатрах Краснодарского края с 1 по 11 января достигли 464,1 млн руб. Количество зрителей превысило 872,3 тыс. человек. Информация об этом следует из данных ЕАИС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наиболее популярным фильмом среди жителей и гостей Краснодарского края в период новогодних праздников стал «Чебурашка 2», собравший в прокате с 1 по 11 января более 237 млн руб. Его посмотрели 447,8 тыс. зрителей. На втором месте — «Буратино» (92,2 млн руб., 174 тыс.), замыкает тройку лидеров «Простоквашино» (91,6 млн руб., 179,3 тыс.).

Популярностью в новогодние праздники также пользовался мультфильм «Три богатыря и свет клином», собравший в прокате 12,8 млн руб. и 26,1 тыс. зрителей. Далее идет продолжение популярной серии фильмов — «Елки 12» (8,8 млн руб.), его посмотрели 13,5 тыс. человек. На шестом месте — «Горничная» (6,3 млн руб., 8,5 тыс. зрителей).

Далее в списке — «Иллюзия обмана 3» (3,7 млн руб., 4,1 тыс. человек), «Добрый доктор» (2,4 млн руб., 4,3 тыс.), «Пункт назначения: Новый аттракцион» (2,4 млн руб., 3,5 тыс.), «За Палыча! 2» (1,2 млн руб., 2,5 тыс.).

Алина Зорина