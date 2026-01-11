Главные новости за 1–11 января
1 января
В результате пожара на горнолыжном курорте в Швейцарии погибли 40 человек. По словам очевидцев, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.
2 января
Американский президент Дональд Трамп заявил о готовности США прийти на помощь протестующим в Иране.
3 января
США атаковали Венесуэлу. Захвачены президент Николас Мадуро и его супруга. Соединенные Штаты будут временно управлять Венесуэлой, заявил президент Дональд Трамп.
4 января
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США нужен контроль над Гренландией для обороны. Газета The Guardian писала, что следующими целями президента США после военной операции в Венесуэле могут стать Иран и Дания.
5 января
КНДР испытала гиперзвуковые ракеты.
6 января
Роспотребнадзор приостановил ввоз в РФ детских смесей Nestle из-за токсина, который вызывает рвоту и диарею.
7 января
Военные США задержали российский нефтяной танкер «Маринера» за нарушение американских санкций.
8 января
Лариса Долина освободила квартиру в Хамовниках.
9 января
Россия нанесла удар «Орешником» по критическим объектам Украины в ответ на атаку по резиденции Владимира Путина.
10 января
Израиль рассматривает возможность начать новую военную операцию в секторе Газа из-за отказа палестинской группировки «Хамас» полностью разоружиться по условиям перемирия 2025 года.
11 января
Бывший глава «Уралкалия» Владислав Баумгертнер пропал на Кипре.
