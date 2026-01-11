Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Главные новости за 1–11 января

1 января

В результате пожара на горнолыжном курорте в Швейцарии погибли 40 человек. По словам очевидцев, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.

2 января

Американский президент Дональд Трамп заявил о готовности США прийти на помощь протестующим в Иране.

3 января

США атаковали Венесуэлу. Захвачены президент Николас Мадуро и его супруга. Соединенные Штаты будут временно управлять Венесуэлой, заявил президент Дональд Трамп.

4 января

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США нужен контроль над Гренландией для обороны. Газета The Guardian писала, что следующими целями президента США после военной операции в Венесуэле могут стать Иран и Дания.

5 января

КНДР испытала гиперзвуковые ракеты.

6 января

Роспотребнадзор приостановил ввоз в РФ детских смесей Nestle из-за токсина, который вызывает рвоту и диарею.

7 января

Военные США задержали российский нефтяной танкер «Маринера» за нарушение американских санкций.

8 января

Лариса Долина освободила квартиру в Хамовниках.

9 января

Россия нанесла удар «Орешником» по критическим объектам Украины в ответ на атаку по резиденции Владимира Путина.

10 января

Израиль рассматривает возможность начать новую военную операцию в секторе Газа из-за отказа палестинской группировки «Хамас» полностью разоружиться по условиям перемирия 2025 года.

11 января

Бывший глава «Уралкалия» Владислав Баумгертнер пропал на Кипре.

Этот год мы наблюдали как могли

