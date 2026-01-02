Трамп заявил о готовности США прийти на помощь протестующим в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран начнет стрелять по протестующим, то Штаты придут им на помощь. Иранские власти предупредили, что вмешательство Вашингтона приведет к хаосу.

«Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, что для него обычное дело, то Соединенные Штаты Америки придут к ним на помощь. Мы полностью готовы к действиям»,— написал господин Трамп в своей соцсети Truth Social.

В ответ на это старший советник верховного лидера Ирана Али Лариджани заявил, что вмешательство США в протесты приведет к хаосу во всем регионе.

Беспорядки в Иране начались 31 декабря на фоне резкого падения курса национальной валюты и роста цен. Первыми протестовать против действий правительства начали владельцы магазинов, к ним присоединились студенты. СМИ называют эти протесты самыми масштабными для страны за последние три года. Протестующие жгут полицейские машины и забрасывают силовиков камнями. Полиция в ответ применяет слезоточивый газ и в некоторых случаях открывает по демонстрантам огонь. По данным AP, погибли как минимум семь человек.