Трамп заявил, что США нужен контроль над Гренландией для обороны

Президент США Дональд Трамп заявил, что стране «абсолютно необходима Гренландия», которая, по его словам, окружена «российскими и китайскими кораблями». Об этом американский президент сказал в интервью журналу The Atlantic.

Фото: @realDonaldTrump / Handout / Reuters

В интервью Дональд Трамп допустил смену режима в Венесуэле после свержения президента страны Николаса Мадуро. «Знаете, восстановление и смена режима, как бы вы это ни называли, лучше, чем то, что у вас есть сейчас. Хуже уже не будет»,— сказал он.

Дональд Трамп также заявил, что считает необходимым для США контроль над Западным полушарием, и сослался на свою версию провозглашенной в 1823 году доктрины Монро — «доктрину Донро», пишет The Atlantic. Однако в интервью он сказал, что решение о похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро было принято не только из-за географических факторов. «Дело не в полушарии. Дело в стране. Дело в отдельных странах»,— сказал американский президент.

Господин Трамп также прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что американский президент «имеет в виду» то, что говорит. По словам Дональда Трампа, решать, что означают действия американских военных в Венесуэле для Гренландии, должны другие. «Им придется самим это оценить. Я действительно не знаю. Вчера Марко был очень великодушен ко мне. Знаете, я тогда не имел в виду Гренландию. Но нам Гренландия абсолютно необходима. Она нужна нам для обороны»,— заявил он.

Дональд Трамп не в первый раз говорит о необходимости контроля США над Гренландией. В конце декабря 2025 года он заявил BBC, что Соединенным Штатам «необходима» Гренландия для «национальной защиты». Тогда президент также отметил «китайские и российские корабли» как «потенциальную угрозу в близлежащих морях», сообщало BBC.