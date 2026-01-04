The Guardian: следующими целями Трампа могут стать Иран и Дания

Следующими целями президента США Дональда Трампа после военной операции в Венесуэле могут стать Иран и Дания. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«То, что произошло в Венесуэле за одну ночь, вызовет немедленную тревогу у таких правительств, как Иран и Дания, в отношении которых Трамп выразил готовность предпринять радикальные действия»,– говорится в материале газеты.

В The Guardian напомнили, что господин Трамп уже заявлял о готовности США оказать поддержку антиправительственным протестующим в Иране. Датская служба разведки, в свою очередь, обозначила США как угрозу безопасности в связи с заявлениями американского президента о взятии Гренландии под контроль «любыми необходимыми средствами». По мнению газеты, это «немыслимо», учитывая принадлежность обеих стран к альянсу НАТО.

Вчера США провели в Венесуэле военную операцию, в результате которой были захвачены и перевезены в бруклинский изолятор в Нью-Йорке президент Николас Мадуро и его жена Силия Флорес. Господин Трамп обвиняет правительство Венесуэлы в сговоре с целью наркотерроризма. На вчерашней пресс-конференции Дональд Трамп также добавил, что США хотят «помочь людям Кубы», поскольку страна находится в «плачевном состоянии».