Бывший глава «Уралкалия» Владислав Баумгертнер пропал на Кипре

На Кипре ищут бывшего генерального директора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера. Он пропал 7 января в провинции Лимасол на юге страны. Поисковая операция началась 10 января, сообщила полиция республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший генеральный директор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер в 2011 году

Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ Бывший генеральный директор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер в 2011 году

«Полиция обращается за информацией, которая может помочь в розыске Владислава Баумгертнера, 56-летнего гражданина России, который с 7 января 2026 года отсутствует по месту жительства в Лимасоле»,— следует из сообщения полиции Кипра.

О пропаже Владислава Баумгертнера сообщила полиции его сотрудница после того, как он перестал отвечать на звонки. Последний раз сигнал телефона господина Баумгертнера был зафиксирован «в крутом, труднодоступном прибрежном районе» в деревне Писсури в западной части Лимасола. 10 января специалисты под руководством начальника поисково-спасательного управления Лимасола Михалиса Мускаллиса провели поиски в труднодоступной местности Писсури.

В операции участвуют сотрудники полиции, поисково-спасательного управления гражданской обороны Лимасола и волонтеры. Применяются вертолет и БПЛА. 11 января область поисков была расширена, но из-за сильного дождя операцию приостановили. Поиски возобновятся с рассветом 12 января, передает местное издание Philenews.

Посольство России на Кипре в курсе происходящего и держит ситуацию с поисками господина Баумгертнера, сообщили ТАСС в диппредставительстве.