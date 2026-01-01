Le Nouvelliste: при пожаре на горнолыжном курорте в Швейцарии погибли 40 человек

В результате взрыва и последовавшего за ним пожара на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана погибли как минимум 10 человек, передает канал Sky News. Местная газета Le Nouvelliste пишет, что погибли около 40 человек, пострадали более 100.

Sky News уточняет, что бар-лаунж Le Constellation, где произошел пожар, вмещает до 300 человек. По данным Le Nouvelliste, территорию вокруг бара оцепили, а над населенным пунктом введена бесполетная зона. RTS передает, что больницы на юго-западе Швейцарии мобилизуют для лечения «пациентов с тяжелыми ожогами».

ЧП случилось сегодня ночью. В правоохранительных органах говорили, что «произошел взрыв неизвестного происхождения», и «есть несколько раненых и погибших», не называя точное число. СМИ писали, что причиной взрыва могло стать использование пиротехники.