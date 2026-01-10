WSJ узнала о планах Израиля начать новую операцию в секторе Газа

Израиль рассматривает возможность начать новую военную операцию в секторе Газа из-за отказа палестинской группировки «Хамас» полностью разоружиться по условиям перемирия 2025 года. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на израильских и арабских чиновников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание в Газе, разрушенное в результате израильского ракетного удара (сентябрь 2025 года)

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters Здание в Газе, разрушенное в результате израильского ракетного удара (сентябрь 2025 года)

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Согласно условиям соглашения, подготовленного при участии президента США Дональда Трампа, бойцы «Хамаса» должны были сложить оружие. Однако, по данным WSJ, группировка согласна сдать лишь остатки тяжелого вооружения. В «Хамасе» отказываются сдавать стрелковое оружие, количество которого достигает 60 тыс. единиц — это втрое больше численности оставшихся участников группировки.

Кроме того, «Хамас» укрепил свое финансовое положение и возобновил регулярные выплаты членам организации. Такой шаг поможет группировке привлечь новых бойцов. «Хамас» также восстанавливает разрушенную инфраструктуру, включая убежища и тоннели.

Источники WSJ уточняют, что конкретные сроки начала операции не определены, однако Израиль предпочитает действовать по плану господина Трампа. Тот в конце 2025 года заявил, что «Хамас» «дорого заплатит», если не разоружится. Эксперты отмечают, что Израиль может выбрать либо быстрое полномасштабное вторжение, либо постепенный захват территории. Один из собеседников издания заявил, что если «Хамас» не сдаст оружие добровольно, Израиль заставит его сделать это.

Израиль и «Хамас» подписали первый этап мирной сделки в ночь на 9 октября. Дональд Трамп заявлял, что рассчитывает до католического Рождества (25 декабря) объявить о переходе урегулирования ситуации в секторе Газа ко второму этапу. Во второй фазе предусматриваются вывод основной части израильского контингента, ввод международных стабилизационных сил, а также создание новой административной структуры. Ее возглавит «Совет мира», в который войдут около 10 лидеров арабских и западных стран.