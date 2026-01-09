Минобороны РФ отчиталось об ударе «Орешником» по критическим объектам Украины

Российские войска в ночь на 9 января ударили по критически важным объектам на Украине в ответ на атаку Киева по резиденции российского президента. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Для ударов применялся ракетный комплекс «Орешник».

Помимо «Орешника», были использованы оружие большой дальности морского базирования и беспилотники. Российские войска поразили объекты, где производили БПЛА, а также энергетическую инфраструктуру, которая обеспечивала работу ВПК Украины. «Любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа»,— заявили в Минобороны РФ.

Ночью 29 декабря ВСУ атаковали резиденцию президента России Владимира Путина с помощью 91 БПЛА. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Минобороны РФ показало предполагаемые обломки одного из сбитых дронов. США пообещали изучить разведданные об атаке.

О предполагаемом ударе «Орешником» по критическим объектам Украины сегодня писали СМИ и украинские власти. Telegram-канал SHOT сообщал, что российские войска ударили по Львовской и Киевской областям. По данным властей Львовской области, после атаки по региону в некоторых его районах отключили газ.