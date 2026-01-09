Долина съехала из квартиры в Хамовниках, за которую судилась с Лурье

Певица Лариса Долина освободила квартиру в районе Хамовники в Москве, которую она продала за 112 млн руб. Полине Лурье. Об этом «РИА Новости» сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

Таким образом госпожа Долина исполнила решение Мосгорсуда, который 25 декабря вынес решение о выселении певицы из квартиры. При этом юрист уточнила, что певица пока не передала квартиру госпоже Лурье — встреча с ее представителем для передачи жилплощади запланирована на ближайшее время.

Лариса Долина продала квартиру 34-летней Полине Лурье в 2024 году. Позже певица заявила, что стала жертвой мошенников, и добилась в судах того, чтобы право собственности осталось за ней. При этом суды постановили, что она не должна возвращать покупательнице деньги. Дело дошло до Верховного суда, который в декабре 2025 года признал право собственности за госпожой Лурье.

