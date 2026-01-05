ЦТАК: КНДР испытала гиперзвуковые ракеты

КНДР провела учения по запуску гиперзвуковых ракет, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно заявлению агентства, пуски были осуществлены из района Рёкпхо в Пхеньяне. Ракеты поразили цели на расстоянии в тысячу километров в акватории Японского моря.

За учениями лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он отметил, что испытания позволили выполнить «важную оборонно-техническую задачу» и назвал наращивание ядерных сил сдерживания приоритетным стратегическим направлением.

По информации южнокорейских СМИ, утром 4 января КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря. Ракеты были запущены из окрестностей Пхеньяна и пролетели около 900 км. В связи с запуском ракет власти Южной Кореи провели срочное совещание по вопросам нацбезопасности.