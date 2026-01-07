Власти США подтвердили захват российского танкера «Маринера» из-за нарушения санкций

Европейское командование ВС США подтвердило задержание нефтяного танкера «Маринера» под российским флагом. Экипаж обвиняется в нарушении американских санкций, следует из заявления.

Судно было задержано в Северной Атлантике на основании ордера федерального суда США, отмечается в сообщении ведомства в соцсети Х. Военнослужащие США высадились на борт «Маринеры», сообщает журналист Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на источники.

Танкер был задержан 7 января, до этого береговая охрана США более двух недель преследовала его в Атлантическом океане. Накануне о преследовании судна сообщил МИД России. По информации Reuters, речь идет о судне, которое раньше называлось Bella 1. Танкер попал под санкции США в 2024 году как участник «российского теневого флота». Источники CNN утверждали, что судно может перевозить нефть из Ирана и Венесуэлы.