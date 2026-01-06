Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию детских смесей Nestle из-за токсина

Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию восьми видов сухих смесей для детей Nestle из-за обнаружения в них токсина цереулида. Речь идет о продукции, произведенной с 15 апреля по 27 ноября 2025 года. Токсин был обнаружен в сырье внешнего поставщика, следует из пресс-релиза ведомства.

В Россию запрещен ввоз смесей NAN 1 OPTIPRO, NAN 2 OPTIPRO, NAN Supreme, NAN EXPERPRO, NAN безлактозный, PreNAN, NestogenКомфорт и Алфаре Амино. Оборот этой продукции запрещен в стране.

Симптомы после употребления продукта с высоким содержанием цереулида могут проявляться в течение шести часов. Среди них — рвота или диарея. «Симптомы схожи с симптомами пищевого отравления, а также аллергии к белкам коровьего молока»,— отметили в Роспотребнадзоре.

«Ситуации, подобные сообщениям о выявлении небезопасных компонентовв детских смесях, наглядно показывают, зачем нужна цифровая маркировка и сквозная прослеживаемость продукции. Если бы детское питание уже находилось в обязательном контуре маркировки, регуляторы могли бы оперативно — фактически одной командой в системе "Честный знак" — заблокировать обращение конкретных партий по всей стране, как это уже происходит в других товарных категориях»,— сказал «Ъ» представитель оператора государственной системы маркировки «Честный знак».

6 января «Нестле Россия» сообщила, что отозвала несколько партий детского питания для усиления контроля качества. Всего Nestle отзывает продукцию в 25 странах, в том числе Аргентине, Турции и европейских государствах. После проверок компания начала сотрудничать с другим поставщиком, сообщил Reuters представитель Nestle.