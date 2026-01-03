Трамп заявил, что США будут временно управлять Венесуэлой

США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока в стране не будет обеспечен «безопасный, надлежащий и разумный переходный период». Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, не уточнив конкретные сроки.

По словам Дональда Трампа, США готовы к проведению второй, «гораздо более масштабной» атаки на Венесуэлу. Учитывая успех прошедшей операции, этого, вероятно, не потребуется, заявил президент.

«Ни одна страна в мире не смогла бы достичь того, чего Америка добилась вчера»,— сказал он на пресс-конференции (трансляция идет на YouTube-канале Белого дома). По словам президента США, захваченные американскими войсками президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес «теперь предстанут перед американским правосудием» за их «кампанию смертоносного наркотерроризма» в отношении США.

Николас Мадуро и Силия Флорес находятся на корабле, который направляется в Нью-Йорк, сообщил Дональд Трамп. Он заявил, что партнерство с США сделает народ Венесуэлы «богатым и независимым», а также обеспечит безопасность гражданам.

3 декабря США нанесли массированные удары по столице Венесуэлы Каракасу, Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. США обвиняют президента Венесуэлы в сговоре с целью наркотерроризма, ввоза кокаина, а также в хранении оружия и взрывных устройств.