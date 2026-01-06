Год ушел, и губернатор с ним

Ключевым политическим событием 2025 года для Свердловской области стала отставка губернатора Евгения Куйвашева, что отразилось на составе регионального правительства. Новый глава региона Денис Паслер переназначил 18 из 25 членов свердловского правительства, работавших в команде предшественника. Избранный в сентябре губернатор заявил о начале работы по решению многочисленных проблем в здравоохранении, снижению суммарного размера госдолга субъекта в 150 млрд руб. и подготовке к строительству второй ветки метро в Екатеринбурге. Подробнее — в обзоре «Ъ-Урал».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (в центре) и временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер (справа) во время пресс-подхода. Март, 2025 год

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (в центре) и временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер (справа) во время пресс-подхода. Март, 2025 год

Главным политическим событием начала 2025 года стала внезапная отставка министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, который занимал должность 13 лет. Предполагалось, что Николай Смирнов займет «выгодную должность в частном бизнесе», однако спустя 10 дней после увольнения экс-министра задержали по подозрению во взяточничестве.

В марте об отставке объявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. За неделю до этого он впервые с января 2023 года перераспределил полномочия между своими заместителями, в рамках которых лишил вице-губернатора Олега Чемезова контроля над министерством финансов, департаментом государственных закупок, Региональной энергетической комиссией (РЭК) и Территориальным фондом обязательного медстрахования (ТФОМС). Кураторство над ними получили заместители главы Свердловской области Алексей Шмыков и Павел Креков.

Евгения Куйвашева на посту губернатора Свердловской области по решению президента Владимира Путина сменил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, который в 2012-2016 годах руководил свердловским правительством в должности председателя. Господин Паслер заверил главу государства, что решит вопросы субъекта, которые «не решаются десятилетиями». Спустя сутки Денис Паслер в должности врио губернатора Свердловской области выступил перед членами правительства, депутатами заксобрания, мэрами региона и призвал их включиться в совместную работу «уже с сегодняшнего дня». Евгений Куйвашев заверил, что Средний Урал «в надежных руках», и попросил прощения у всех, кого мог обидеть.

Новый глава Свердловской области Денис Паслер отказался отправлять в отставку правительство Евгения Куйвашева и подчеркнул, что не намерен принимать поспешных кадровых решений. Но часть команды Евгения Куйвашева решила уйти. Свои должности покинули заместитель губернатора Павел Креков, министр здравоохранения Андрей Карлов, постоянный представитель губернатора при президенте России Александр Овчаров, глава антикоррупционного департамента Ильхам Ширалиев, директор департамента информационной политики Юлия Хусаинова, министр инвестиций и развития Вадим Третьяков.

Денис Паслер на первой встрече с журналистами в должности врио губернатора Свердловской области заявил о необходимости «незамедлительных решений» в ряде направлений в регионе. Он подчеркнул, что власти Среднего Урала должны решить многочисленные проблемы в здравоохранении, снизить суммарный размер госдолга в 150 млрд руб. и решить муниципальные конфликты. Господин Паслер заверил, что продолжит развитие многих проектов своего предшественника, включая «Сухой порт», подготовку к строительству новой линии Екатеринбургского метрополитена и второй кольцевой дороги вокруг столицы Свердловской области.

На досрочных выборах губернатора Свердловской области кандидат от «Единой России» Денис Паслер получил 805 868 голосов (61,3% от общего числа) при явке избирателей в 39,9% (всего бюллетени получили 1 315 164 уральца). Его оппоненты не стали подвергать сомнению «чистоту и легитимность избирательного процесса» и сразу выразили желание наладить работу с новым главой Среднего Урала. На инаугурации Денис Паслер призвал представителей власти и бизнеса оставаться с ним «в труде, в успехе и невзгодах» на пути к воплощению «чаяния уральцев».

В день принятия присяги губернатор Денис Паслер отправил в отставку правительство Свердловской области. Практически все заместители губернатора, министры и директора департаментов продолжили работать в статусе и.о., кроме министра цифрового развития и связи Михаила Пономарькова и министра экономики и территориального развития Руслана Садыкова. Как отмечали источники «Ъ-Урал», господин Паслер рассматривал несколько вариантов обновления структуры правительства, один из которых предусматривала ликвидацию ряда министерств и введение дополнительных должностей «супер-заместителей».

В статусе и.о. продолжил работать вице-губернатор Олег Чемезов, который формально отвечал за проведение избирательной кампании главы Свердловской области. В сентябре чиновник вошел в число ответчиков по иску Генпрокуратуры об изъятии в доход государства активов Артема Бикова и Алексея Боброва. По данным надзорного ведомства, Олег Чемезов «шефствовал» над энергетическим холдингом бизнесменов «Корпорация СТС». В конце месяца он был отправлен в отставку и затем задержан по обвинению в мошенничестве. Отвечать за внутреннюю политику вместо Олега Чемезова стал заместитель губернатора Василий Козлов.

В октябре впервые за 15 лет в Свердловской области сменился уполномоченный по правам ребенка. Игорь Мороков заявил, что с 2010 года в регионе удалось «серьезно улучшить» ситуацию в сфере защиты детства, и призвал нового омбудсмена «сосредоточить внимание на поддержке семей». Новым уполномоченным по правам ребенка была утверждена доцент кафедры международного права в Уральском государственном юридическом университете (УрГЮУ) Татьяна Титова, которую внес на рассмотрение в свердловское заксобрание Денис Паслер.

В октябре региональный парламент одобрил изменение порядка избрания мэров, включающие наделение губернатора Дениса Паслера полномочием по отбору претендентов на должность глав 69 из 94 муниципалитетов Свердловской области для последующего вынесения двух и более кандидатур на рассмотрение депутатов местных дум. Хотя представители оппозиции до заседания заксобрания обещали выступить против законопроекта, в ходе обсуждения они поняли, что губернатор будет предлагать думам «достойных кандидатов».

В ноябре в отставку ушла директор департамента по развитию туризма и гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова, которая в течение года отказывалась покидать должность. Власти Среднего Урала планировали ликвидировать ведомство, однако после увольнения чиновницы передумали. В декабре Денис Паслер утвердил руководителя Центра развития туризма региона Татьяну Белик и.о. директора департамента. Губернатор заверил, что после смены руководства в ведомстве «все конфликты будут в полном объеме забыты, исчерпаны и будет выстроена новая модель взаимодействия» властей с туристическим сообществом.

В декабре депутаты заксобрания приняли проект бюджета Свердловской области на 2026 год, прогнозируемые доходы которого впервые превысили 500 млрд руб. Денис Паслер заверил, что власти не ведут речь о «затягивании поясов» в условиях санкционного давления, в связи с чем увеличили расходы на социальную сферу. Губернатор добавил, что в 2025 году свердловское правительство начало сокращать госдолг региона и направило 30 млрд руб. на выплаты участникам СВО, что в три раза превышает общий объем трат в 2022-2024 годы.

За девять месяцев руководства Свердловской областью Денис Паслер сократил количество членов регионального правительства с 28 до 25 человек. К концу 2025 года он переназначил семь заместителей губенатора, 10 министров и двух директоров департаментов. Новыми членами правительства стали заместитель губернатора — руководитель аппарата главы и правительства региона Сергей Никонов, министры Алексей Рубцов (энергетика и ЖКХ), Денис Чегаев (транспорт и дорожное хозяйство), Илья Марков (культура) и Андрей Антипов (возглавил объединенное министерство из двух ведомств — экономики, инвестиций и территориального развития). Первый заместитель губернатора Алексей Шмыков стал совмещать должность министра промышленности и науки после отставки Сергея Пересторонина. Должность вице-губернатора, которую занимал арестованный по делу о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) Олег Чемезов, осталась вакантной.

