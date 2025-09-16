Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Главное быть вместе»

Денис Паслер официально вступил в должность губернатора Свердловской области

Спустя сутки после подведения итогов досрочных выборов Денис Паслер принял присягу губернатора Свердловской области. В своей первой речи в должности избранного главы региона он настроил представителей власти и бизнеса на «серьезную работу» и призвал оставаться с ним «в труде, в успехе и невзгодах» на пути к воплощению «чаяния уральцев».

Торжественная церемония вступления в должность губернатора Свердловской области Дениса Паслера, Губернатор Свердловской области Денис Паслер и полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога на фоне роты почетного караула

Торжественная церемония вступления в должность губернатора Свердловской области Дениса Паслера, Губернатор Свердловской области Денис Паслер и полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога на фоне роты почетного караула

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Торжественная церемония вступления в должность губернатора Свердловской области Дениса Паслера, Губернатор Свердловской области Денис Паслер и полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога на фоне роты почетного караула

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Инаугурация Дениса Паслера прошла в киноконцертном театре «Космос» в Екатеринбурге. На нее приехали все экс-губернаторы Свердловской области. Первым в большой зал прошел Александр Мишарин (возглавлял регион в 2009-2012 года) — около своего места он общался с председателем заксобрания Людмилой Бабушкиной, пока их беседу не прервал Евгений Куйвашев (руководил Средним Уралом в 2012-2025 годах), который не появлялся на публике с марта.

Появление господина Куйвашева обрадовало большинство членов правительства Свердловской области. Они с удовольствием поприветствовали бывшего начальника.

Экс-губернатор на пути к креслу попал в объятия президента группы «Синара» Михаила Ходоровского, госпожи Бабушкиной. Затем дотянулся до задних рядов для рукопожатия с заместителями главы региона Алексеем Шмыковым, Алексеем Кузнецовым и министром Андреем Злоказовым. За Евгением Куйвашевым следовал Эдуард Россель (управлял регионом в 1995-2009 годах), который проделал аналогичный путь по приветствиям.

Несмотря на теплый прием, господин Куйвашев расположился дальше всех от мест, предусмотренных для Дениса Паслера и полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артема Жоги. Соседями экс-губернатора стали Александр Мишарин, сенатор Александр Высокинский и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Евгений Куйвашев был немногословен. Он заверил корреспондента «Ъ-Урал», что у него «все хорошо». «Планы рабочие, профессиональные»,— подчеркнул он.

Инаугурация началась сразу. Как только Денис Паслер зашел в большой зал, раздались аплодисменты. Его приветствовали 2 тыс. чиновников, депутатов, а также представителей крупного бизнеса. Среди них: Виктор Вексельберг, Андрей Козицын, Игорь Алтушкин, Дмитрий Пумпянский, Андрей Симановский. Присутствовал даже Артем Биков, у которого Генпрокуратура планирует через суд отнять более 40 компаний.

Председатель избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко сообщила, что досрочные выборы главы Среднего Урала «состоялись и признаны действительными». «Приятно решение о регистрации избрания губернатором Свердловской области Дениса Паслера»,— сказала она. Спикер Людмила Бабушкина пригласила господина Паслера на принятие присяги.

Избранный губернатор подошел к трибуне не спеша, положил руку на Устав области и несколько раз поправил микрофон. «Клянусь верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина; соблюдать Конституцию РФ и Устав Свердловской области»,— зачитал он. Людмила Бабушкина вручила ему символ главы региона — губернаторскую цепь.

В первые минуты после вступления в должность Денис Паслер напомнил, что с момента назначения врио губернатора проехал весь регион и узнал, как «живут земляки, с какими трудностями сталкиваются, чего ждут от власти». «Предстоит серьезная работа»,— указал он представителям власти и бизнеса.

Господин Паслер призвал собравшихся оставаться с ним «в труде, в успехе и невзгодах» на пути к воплощению «чаяния уральцев».

«Главное быть вместе. С раннего детства в городе горняков Североуральске я запомнил это от своих родителей»,— пояснил он.

В обращении к господам Росселю, Мишарину и Куйвашеву избранный глава подчеркнул, что его предшественники «многое сделано для развития региона и благополучия уральцев». «Я обещаю вам, что приложу все усилия, чтобы укрепить позиции, обеспечить дальнейший рост и процветание в Свердловской области»,— заверил он экс-губернаторов.

Полпред президент в УрФО Артем Жога наметил господину Паслеру план его работы на пятилетний срок полномочий, указав на необходимость модернизации сферы ЖКХ и обеспечение экономики кадрами. «Средний Урал опора фронта, сотни тысяч свердловчан вносят неоценимый вклад в поддержку бойцов специальной военной операции (СВО). Не сомневаюсь, что вы не только продолжите, но и укрепите это направление новыми идеями и проектами»,— добавил бывший командир батальона «Спарта».

В завершение господин Жога пожелал Денису Паслеру «мудрости, терпения и успехов» на посту.

«Ваши решения должны опираться на мнение уральцев. Самое главное — это шаг за шагом улучшать качество жизни в городах и поселках, обновлять социальную инфраструктуру и слышать запросы граждан»,— подчеркнул полпред.

Послушав песни про «землю русскую», «рябину кудрявую» и «белую березку» Денис Паслер отправился с членами свердловского правительства для проведения их последнего заседания в прежнем составе.

В повестке дня был один вопрос — «о сложении полномочий перед вновь избранным губернатором». Как следует из документа, решение было принято за пять минут. Пока министры работают в статусе и.о.

В ближайшее время господину Паслеру предстоит утвердить новый состав правительства. По словам источников «Ъ-Урал», близких к губернатору, за время его работы врио ему поступали разные виденья по обновлению структуры правительства и кадрового состава. Один из собеседников рассказал, что предложил утвердить четырех «супер-замов», которые бы совмещали должности заместителя главы региона и министра.

«К заместителю губернатора — министру здравоохранения Татьяне Савиновой и заместителю губернатора — министру инвестиций Дмитрию Ионину добавятся супер-замы по стройке и финансам. Паслеру нравятся совмещенные должности»,— сказал он.

По его данным, в отставку планируется отправить большую часть чиновников — выходцев из Тюменской области.

Большая часть собеседников указала, что ключевую роль в решении по обновлению структуры правительства и его состава играет бывший глава областного правительства, глава избирательного штаба Дениса Паслера Алексей Воробьев. «Урал есть, народ есть, и все будет хорошо»,— ответил он на вопрос о том, как будет выглядеть будущая управленческая команда Дениса Паслера.

Василий Алексеев

Фотогалерея

Инаугурация губернатора Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер во время церемонии инаугурации

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Гости церемонии у входа в ККТ &quot;Космос&quot;

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Гости церемонии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Гости церемонии перед началом мероприятия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Гости церемонии перед началом мероприятия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Гости церемонии перед началом мероприятия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Гости церемонии перед началом мероприятия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Гости церемонии перед началом мероприятия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония выноса флага России и флага Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Исполнение гимна Российской Федерации

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и губернатор Свердловской области Денис Паслер во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Бывшие губернаторы Свердловской области Эдуард Россель, Александр Мишарин, Евгений Куйвашев

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Губернатор Свердловской области Денис Паслер во время церемонии на фоне роты почетного караула

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Торжественная церемония вступления в должность губернатора Свердловской области Дениса Паслера

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Губернатор Свердловской области Денис Паслер и полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Торжественная церемония вступления в должность губернатора Свердловской области Дениса Паслера

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Гости церемонии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония вступления в должность губернатора Свердловской области Дениса Паслера

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

