Денис Паслер теряет заместителей

В правительстве Свердловской области, которое на прошлой неделе в статусе врио губернатора возглавил Денис Паслер, готовятся первые кадровые перестановки. По сведениям «Ъ-Урал», заявления об уходе по собственному желанию написали заместители губернатора Павел Крекови Иван Детченя. Их место могут занять чиновники из Оренбургской области, которую ранее возглавлял господин Паслер, и из уральского полпредства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Денис Паслер был назначен врио губернатора Свердловской области вечером 26 марта, сменив Евгения Куйвашева, который проработал на руководящем посту более 12 лет. До назначения он с 2019 года возглавлял Оренбургскую область. В пятницу, 28 марта, господин Паслер прибыл в Екатеринбург и был представлен местной элите в качестве нового главы региона. Члены областного правительства продолжат работу до выборов губернатора в сентябре, после которых будет сформированный кабинет министров.

В понедельник, 31 марта, стало известно о первых перестановках в областном правительстве. По сведениям «Ъ-Урал», заявление об отставке по собственному желанию написал заместитель губернатора Павел Креков, курирующий социальную сферу. В областном правительстве он работал с 2012 года, когда регион возглавил Евгений Куйвашев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Креков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Павел Креков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Заявление об отставке написал и заместитель губернатора — руководитель аппарата главы и правительства Свердловской области Иван Детченя, занимающий должность с прошлого года. «Пока нет информации, подписал ли его врио губернатора Свердловской области или отклонил»,— пояснил собеседник «Ъ-Урал» в областном правительстве.

В департаменте информационной политики региона «Ъ-Урал» отметили, что сообщат о кадровых решениях «после их принятия». Денис Паслер в пятницу заверил журналистов, что примет решения об изменениях в правительстве региона после «знакомства со всеми».

«Посмотрю, а потом уже буду детально обсуждать, если можно»,— сказал он.

Впрочем, уже известно, что должность Павла Крекова может занять бывший вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. На прошлой неделе она попрощалась с коллективом в связи с переездом в Екатеринбург.

Кроме того, как рассказал «Ъ-Урал» источник, знакомый с ситуацией, из Оренбурга в столицу Урала могут переехать вице-губернатор по экономической и инвестиционной политике — министр экономического развития Игнат Петухов и министр образования Алексей Пахомов. В правительстве региона «Ъ-Урал» сообщили, что господа Петухов и Пахомов пока продолжают работу в своих должностях.

По данным «Ъ-Урал», на пост заместителя губернатора Свердловской области — руководителя аппарата главы и правительства региона рассматривается кандидатура помощника полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Евгения Гурария. В 2013-2016 годах господин Гурарий занимал должность советника Дениса Паслера, когда он возглавлял правительство Свердловской области.

Денис Паслер имеет «большее пространство для маневра» по кадровым решениям в Свердловской области, чем в начале первого губернаторского срока в Оренбургской области, считает глава «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Когда он заходил в Оренбургскую область, то выбрал достаточно консервативную политику на старте, нельзя сказать, что он начал сильно всех менять. В Свердловской области же есть люди, с которыми он исторически связан, и наиболее близких к Евгению Куйвашеву людей он поменяет. Вопрос, насколько быстро»,— отметил политтехнолог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Детченя

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Иван Детченя

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Иван Детченя и Павел Креков являются выходцами из Тюменской области, знакомы с Евгением Куйвашевым со времени его работы в должности мэра Тобольска и Тюмени, напомнил политолог Сергей Мошкин. В перспективе радикальных изменений в составе свердловского правительства до губернаторских выборов в сентябре эксперт усомнился. «У него задача не просто пройти их, а показать убедительный результат. Махать шашкой просто неразумно. Надо, чтобы административная машина отработала слаженно, любые увольнения и новые назначения — это политический кризис, который может расстроить организацию предвыборной работы»,— считает господин Мошкин.

Василий Алексеев