Вице-губернатор вошел в семейное дело

В Екатеринбурге по делу о мошенничестве задержан Олег Чемезов, накануне уволенный с поста вице-губернатора Свердловской области. Это произошло вскоре после того, как Генпрокуратура включила его в список ответчиков по иску об изъятии активов Артема Бикова и Алексея Боброва, над энергетическим холдингом которых, по мнению надзора, «шефствовал» вице-губернатор. Защита Олега Чемезова утверждает, что его оговорил бывший областной министр Николай Смирнов, находящийся под домашним арестом.

Олега Чемезова задержали через несколько дней после ареста его жены и собственной отставки

Олега Чемезова задержали 29 сентября. По словам его адвоката Михаила Яшина, бывший вице-губернатор пришел утром в Главное следственное управление Главного управления МВД по Свердловской области по повестке в качестве свидетеля. Через пару часов, после допроса, его задержали по подозрению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ближе к вечеру адвокаты сообщили “Ъ”, что Олегу Чемезову вызвали скорую помощь. «Что-то с животом. Это соответствует имеющимся диагнозам и является следствием того, что нарушили режим питания»,— пояснила адвокат Мария Кирилова.

Олег Чемезов родился в 1964 году. В правительство Свердловской области, возглавляемое губернатором Евгением Куйвашевым, он перешел в марте 2019 года из Тюменской областной думы. В декабре 2021 года назначен на пост вице-губернатора, отвечал за организацию деятельности правительства в сферах финансов, бюджетной, налоговой, внутренней и информационной политики, а также регулирования контрактной системы, государственного регулирования тарифов. За неделю до своей отставки в марте 2025 года Евгений Куйвашев вывел из-под контроля Олега Чемезова министерство финансов, департамент государственных закупок, региональную энергетическую комиссию и лишил статуса председателя правления территориального фонда обязательного медицинского страхования. Вечером 25 сентября стало известно, что избранный губернатор Свердловской области Денис Паслер освободил его от должности.

По данным “Ъ”, следствие предполагает, что Олег Чемезов на посту вице-губернатора мог участвовать в принятии решений о выдаче субсидий для дочерней компании «Облкоммунэнерго» АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК).

Ранее стало известно, что для развития инфраструктуры ОТСК из областного бюджета было выделено две субсидии на 508 млн руб., а компания направила их на погашение долгов за топливно-энергетические ресурсы.

Задержание Олега Чемезова произошло на фоне рассмотрения Ленинским райсудом Екатеринбурга иска Генпрокуратуры РФ об изъятии активов Артема Бикова и Алексея Боброва, включая «Облкоммунэнерго». В исковом заявлении надзорный орган указал, что холдинг «Корпорация СТС», бенефициарами которого значатся Артем Биков и Алексей Бобров, в 2015 году незаконно приватизировал государственное имущество «Облкоммунэнерго», ранее принадлежавшее Свердловской области.

По версии Генпрокуратуры, протекцию бизнесменам оказывали экс-министр по управлению госимуществом региона Алексей Пьянков (занимал пост в 2012–2016 годах) и бывший министр по энергетике и ЖКХ Николай Смирнов (2011–2025 годы). Как считают в следственных органах, когда Николай Смирнов попал под уголовное преследование (сейчас он под домашним арестом), «шефство» над холдингом взял Олег Чемезов.

Генпрокуратура указала в иске, что он лоббировал и согласовывал в органах власти «кабальные тарифы» на оказываемые компаниями Артема Бикова и Алексея Боброва коммунальные услуги. Взамен Олегу Чемезову, его родственникам и доверенным лицам, по данным надзора, на постоянной основе предоставляли услуги и имущество на льготных условиях.

Алексей Пьянков, Николай Смирнов, Олег Чемезов и его бывшая супруга Ирина Чемезова фигурируют в иске Генпрокуратуры в качестве соответчиков.

Вскоре после подачи иска, говорил вице-губернатор, их с бывшей женой банковские счета были заблокированы. Позже стало известно, что Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил Ирину Чемезову под домашний арест. Ей предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Свою вину она отрицает. По сведениям “Ъ”, уголовное дело связано с пляжем Tava, созданным ее компанией «Новый мир» с помощью областных грантов.

На прошлой неделе суд арестовал до 15 ноября совладельца «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва, председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных и экс-руководителя АО «Объединенная теплоснабжающая компания» Антона Боликова по обвинению по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Никто из них вину не признает. В ходе заседаний выяснилось, что показания на всех дал экс-министр Николай Смирнов, рассказавший следствию о механизме получения субсидий из регионального бюджета.

«Олег Чемезов задержан ГСУ при наличии заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, поэтому все выглядит странно и на грани покушения на убийство. По существу — полный бред. Смирнов льет грязь на всех, на кого попросят, лишь бы остаться на свободе»,— сказала “Ъ” адвокат Мария Кирилова.

Артем Путилов, Василий Алексеев, Екатеринбург