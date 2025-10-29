Эльмира Туканова покидает пост главы дептуризма Свердловской области

Директор департамента по развитию туризма и гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова написала заявление об уходе с должности по собственному желанию, сообщили в департаменте информационной политики региона. По данным ведомства, госпожа Туканова покинет пост 1 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эльмира Туканова

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Эльмира Туканова

Эльмира Туканова руководила департаментом с момента его создания в 2022 году. Ранее, с 2010 года, она работала заместителем директора по экономической деятельности Центра развития туризма Свердловской области, затем возглавила его. С ноября 2021 года госпожа Туканова занимала должность председателя государственного комитета Республики Башкортостан по туризму, однако в феврале того же года ушла в отставку по собственному желанию.

Ранее, в начале октября, стало известно о возможной ликвидации департамента по развитию туризма в связи с низкой эффективностью работы ведомства. Согласно информации министерства финансов Свердловской области о результатах оценки качества финансового менеджмента, ведомство за три года работы находилось на «приемлемом уровне» (в 2022 и 2024 годах) и «низком уровне» (в 2023 году). В июле 2025 года в департаменте прошли следственные действия, в ходе которых силовики изъяли ряд документов.

В июне департамент подал девять исков о нарушении договоренностей по грантам на общую сумму в 183 млн руб. Позже Арбитражный суд Свердловской области отклонил требования ведомства о взыскании с парка «Арамильская слобода» 10 млн руб., с парка «Баден Групп» — 63,3 млн руб., с компании «Город Мечты» — 76 млн руб., с компании «Малибу» — 9,6 млн руб.

Эльмира Туканова в начале октября подчеркнула, что не слышала о планах по ликвидации ведомства, добавив, что Свердловская область занимает лидирующие позиции в туризме. «Отрасль приносит реальный доход в бюджеты муниципалитетов и всего региона. У нас свыше 560 коллективных средств размещения, более 300 аттестованных экскурсоводов, гидов и инструкторов проводников. Как такая отрасль может остаться без ведомства?»,— сказала тогда в разговоре с «Ъ-Урал» госпожа Туканова.

По словам источника «Ъ-Урал», близкого к департаменту, в правительстве рассматривают вариант по объединению ведомства с управляющей компанией туристско-рекреационными кластерами и Центром развития туризма Свердловской области.

Василий Алексеев