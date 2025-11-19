«Надо четко понимать, куда мы идем и зачем мы это делаем»

Депутаты заксобрания Свердловской области утвердили проект бюджета региона на 2026 год в первом чтении: доходы предполагаются в размере 504,4 млрд руб., расходы — 536,3 млрд руб. Губернатор Денис Паслер заявил о стабильности экономики Среднего Урала в условиях санкционного давления и призвал парламентариев «сохранить баланс» в документе для недопущения роста задолженности региона, которая в начале года составляла 225 млрд руб. После согласительных процедур и корректировки окончательно утвердить документ планируется в декабре.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Начиная представление бюджета Свердловской области на 2026 год, губернатор Денис Паслер заверил депутатов, что экономика региона сохраняет стабильность и устойчивость, хотя и сталкивается с вызовами, связанными «с продолжающимся санкционным давлением на Россию». «На ряде предприятий мы наблюдаем снижение объемов производства, есть определенные сложности и с банковскими ставками, курсом, снижением потребительской активности населения, увеличивается социальная нагрузка на бюджет. Все это должно найти отражение в итоговом документе»,— подчеркнул губернатор, призвав парламентариев утвердить к третьему чтению «сбалансированный, социально ответственный, а главное, реалистичный бюджет».

Господин Паслер отметил, что власти прогнозируют на 2026 год объем доходов в 504,4 млрд руб., расходов — в 536,3 млрд руб.

«Дефицит в проекте бюджета — 32 млрд руб. Этот показатель говорит о том, что серьезно подошли к эффективности бюджетных расходов»,— добавил он.

Губернатор заверил, что более 70% трат традиционно направят на социальную сферу. По его словам, власти разрабатывают единый стандарт поддержки студенческих семей уральских вузов, туда войдут и действующие меры. «Введенными летом сертификатами по 50 тыс. руб. для приобретения товаров первой необходимости на новорожденных воспользовались 1,3 тыс. семей. Мы также частично компенсируем студенческим семьям проценты по ипотеке и расходы на аренду жилья. В 2026 году в бюджете на эти расходы предусмотрено порядка 0,5 млрд руб.»,— пояснил глава Среднего Урала.

Денис Паслер отметил, что по сравнению с 2013 годом в Свердловской области в 2,5 раза увеличилось число многодетных семей — до 80 тыс., в которых воспитывают 265 тыс. детей. «Практика выплат регионального материнского капитала должна быть сохранена. За все время выдано больше 110 тыс. сертификатов, в следующем году на выплату областного маткапитала потребуется около 1,2 млрд руб. Причем эта сумма учитывает индексацию выплат, которая превышает 175 тыс. руб.»,— добавил он.

Губернатор подчеркнул, что в планах властей наращивать меры поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей.

«В области реализуется базовый стандарт поддержки, это порядка 16 направлений. Только в текущем году мы направили более 30 млрд руб. на различные выплаты участникам СВО, что в три раза больше, чем в предыдущие годы»,— пояснил Денис Паслер.

Глава Среднего Урала заверил, что 40 млрд руб. дорожного фонда направят на строительство и ремонт более 300 км региональных и местных дорог, включая реконструкцию Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) и завершение развязки у концерна «Калина» в областной столице, около 5 млрд руб. — на развитие агропромышленного комплекса. «Многие годы считали, что Свердловская область относится к зоне рискованного земледелия, в общем-то так и есть, но при этом регион уверенно входит в число лидеров по производству яиц, картофеля, молока, увеличив производство последнего в полтора раза. Я абсолютно убежден, что потенциал свердловского агропрома далеко еще не исчерпан, мы можем и должны делать больше»,— подчеркнул господин Паслер. В завершении выступления он добавил, что финансовая помощь местным бюджетам составит в 2026 году более 200 млрд руб.

В поддержку проекта бюджета высказались все парламентские партии, кроме коммунистов. Депутат от КПРФ Габбас Даутов возмутился, что не увидел в главном финансовом документе около 2 млрд руб. на обновление очистных сооружений в Нижней Туре.

«Об этом говорили с предыдущим губернатором, который обещал, что деньги будут выделены, и после этого примутся в работу, в течение двух-трех лет будут очистные сооружения»,— заявил коммунист.

Денис Паслер заверил депутата, что его инициатива в случае реализации приведет к росту тарифов в городе в «полтора-два раза точно». «Когда мы эти вопросы поднимаем, вы это обговорили с жителями, предупредили, что благодаря этой инициативе тариф вырастет? Обойдите весь народ в Нижней Туре, скажите, что тариф вырастет в два раза, согласуйте, и вернемся к этой истории, я готов»,— ответил он.

Содержанием всего проекта бюджета возмутился вице-спикер заксобрания, руководитель фракции КПРФ Александр Ивачев. По его словам, повышение НДС до 22% в России с 2026 года и ключевая ставка ЦБ в 16,5% «душат экономику и ведут к болезненному снижению доходов нашего областного бюджета».

«От нас ждут решений предприниматели и работники большинства предприятий, таких как Уралвагонзавод (УВЗ, Нижний Тагил.— "Ъ-Урал"), где уже начинаются сокращения рабочей недели и даже увольнения персонала»,— заявил коммунист.

Господин Ивачев добавил, что 70% трат бюджета на социальные нужды «хватает лишь на латание дыр». «Существенно снижается доступность медицинской помощи, а женщины с экстренными осложнениями в итоге оказываются в руках непрофильных специалистов, которые раз в полгода проходят курсы по акушерству»,— сказал депутат. В качестве примера коммунист привел планы властей по закрытию стационара №2 Екатеринбургского клинического перинатального центра (ЕКПЦ) на Химмаше, который якобы обслуживает треть Екатеринбурга и весь Сысертский район.

«За девять месяцев в акушерском стационаре на ул. Дагестанская, 3 прошло 2 тыс. родов из 29 тыс. Это, конечно же, не 30%»,— в ответ пояснила заместитель губернатора — министр здравоохранения Татьяна Савинова, добавив, что регион достиг исторически низкого уровня младенческой смертности. Она подчеркнула, что решение закрыть стационар связано с «фундаментальным несоответствием планировки с современными требованиями к родильному дому». «Его надо закрывать немедленно, если нас интересует безопасная медицинская деятельность»,— добавила госпожа Савинова.

Ее поддержал исполнительный директор УВЗ, депутат от «Единой России» (ЕР) Владимир Рощупкин, который опроверг информацию о сокращениях на предприятии.

«Нам необходимо около 2 тыс. человек, срочно. Но наши противники пишут, что УВЗ народ сокращает, чтобы к нам не шли люди. И с этой трибуны звучит эта же фраза, чтобы на УВЗ не шли люди, это провокация»,— заявил он.

Выступления замгубернатора и исполнительного директора УВЗ поддержал Денис Паслер, призывав парламентариев «внимательно относиться ко всем данным». Он добавил, что рождаемость в Свердловской области за 10 лет упала почти в два раза, а смертность превышает среднероссийский показатель на 20%. «Звучит громко: "закрываем объект", но на другой чаше весов смерть детей и мамочек, вы об этом-то подумайте. Когда-то же и я буду говорить открыто, что один из депутатов хочет поднять тарифы, предлагая объект для реконструкции, а второй хочет увеличить смертность. Надо четко понимать, куда мы идем и зачем мы это делаем»,— обратился губернатор к коммунистам.

По итогам рассмотрения вопроса в поддержку проекта областного бюджета на 2026 год выступили 38 парламентариев, шесть депутатов воздержались.

Василий Алексеев