Куда уходит детский

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков покинет занимаемую должность в октябре. Об этом «Ъ-Урал» рассказал сам детский омбудсмен. «У меня заканчивается срок моих полномочий. Решение принимает губернатор Денис Паслер, он сам знает, с кем ему работать»,— пояснил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Мороков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Игорь Мороков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Мороков отметил, что за время его работы уполномоченным с 2010 года ситуация в сфере защиты детства в регионе «серьезно улучшилась».

«Вспоминаю, когда мы заходили и проводили рейды, сколько мы безнадзорных ребят вытаскивали из подвалов, и какая ситуация сейчас — государство научилось работать и реализовывать права детей»,— заверил он.



Игорь Мороков подчеркнул, что новому уполномоченному «необходимо сосредоточить внимание на поддержке семей». «Задача научиться сопровождать семьи, помогать им с точки зрения воспитания детей. Большое количество проблем с безопасностью ребят как раз выходят из семьи. Есть категория семей, которые нуждаются в особой заботе государства, сложное направление, к каждой нужен индивидуальный подход, но это позволит решить множество вопросов»,— пояснил уполномоченный. Господин Мороков отметил, что государство «не должно переходить границы». «Упаси Господь свалиться в тотальный контроль семей, ни в коем случае, это опасная ситуация»,— предостерег он.

По словам Игоря Морокова, губернатор Денис Паслер планирует назначить уполномоченным по правам ребенка доцента кафедры международного права в Уральском государственном юридическом университете (УрГЮУ) Татьяну Титову.

Детский омбудсмен добавил, что ее кандидатура была внесена на рассмотрение депутатов законодательного собрания региона для утверждения. «Внесение кандидатуры не есть назначение, должно пройти согласование на уровне уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой»,— пояснил господин Мороков.

В разговоре с «Ъ-Урал» он не исключил возможность нового трудоустройства.

«Я пенсионер, но сил и здоровья достаточно, поэтому спектр применения этих сил и здоровья тоже обширен, потому что опыт работы он во многих сферах присутствует»,— сказал он.

Игорь Мороков работал уполномоченным по правам ребенка в Свердловской области с 2010 года. Ранее, с 1994 года, он трудился в администрации Чкаловского района Екатеринбурга: был председателем комитета по делам молодежи и главой комитета по социальной политике. В 2006 году получил должность председателя территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Чкаловского района, в 2009 году — заместителя главы Чкаловского района по социальным вопросам.

Василий Алексеев