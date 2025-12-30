Главные новости за 30 декабря. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении проркурора Ленобласти Сергея Жуковского, который трудился в регионе с 17 февраля 2022 года. О том, кто займет его место, пока ничего не сообщается.

Смольный начал подготовку к строительству новой трамвайной линии, которая соединит станцию метро «Парнас» и город Бугры. Начальная цена контракта на проектные работы составляет почти 157 млн рублей.

Полициейские задержали жителя деревани Заполье, организовавшего подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя. В ходе осмотра дома задержанного правоохранители изъяли почти 400 литров готовой продукции, сырье и упаковочный материал: бутылки, крышки, этикетки.

Группа компаний «Европейский медицинский центр» (EMC) объявила о стратегическом объединении с петербургской сетью многопрофильных клиник «Скандинавия». Сделка проводится через увеличение уставного капитала EMC и внесение в него 100% долей «Скандинавии» со стороны владельца — холдинга «Севергрупп».

Октябрьский районный суд отправил под стражу до 28 февраля 2026 года главу МО «Дачное» Вадима Сагалаева, которого обвиняют в организации убийств более чем 20-летней давности. Под арест отправлен также заместитель главы МО «Дачное» Игорь Заболотный.

В уголовном деле о хищении 26,9 млн руб. в Санкт-Петербургском гуманитарном университете (СПбГУП) в качестве подозреваемых в настоящее время фигурируют только первый проректор Лариса Пасешникова и главный бухгалтер вуза Юлия Шаркевич. Их отпустили под обязательство о явке после задержания на 72 часа.

Житель Санкт-Петербурга стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство. Его обвиняют в попытке поджога двери квартиры в доме на Гражданском проспекте. Суд отправил его в СИЗО на срок до 28 февраля.

В Мурманской области пресекли деятельность браконьеров, торгующих крабами. В производственных помещениях и по адресам проживания подозреваемых обнаружили 77 живых крабов общим весом почти 300 кг.

В Санкт-Петербурге за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) осуждены сотрудники «Центра парапсихологии имени Андрея Владимировича Ясного», выдававшие себя за экстрасенсов, которые обманывали своих клиентов, попавших в сложную жизненную ситуацию. Суд назначил Вадиму Бочарову и Оксане Карпинович четыре года в колонии общего режима со штрафом 300 тыс. руб. каждому, Артему Слесареву — два года и 200 тыс. руб. Константин Калинин отделался двумя годами условно со штрафом в размере 200 тыс. руб.

Из-за нарушения электроснабжения на территории Новгородской области с 30 декабря действует режим повышенной готовности. Без света остается 321 населенный пункт.

Двух жителей Калининградской области Игоря Самока и Владислава Горулева осудили на 24 года и 18 лет, соответственно. Их признали виновными в участии в диверсионном сообществе.