В Новгородчине ввели режим повышенной готовности из-за проблем со светом

Из-за нарушения электроснабжения на территории Новгородской области с 30 декабря действует режим повышенной готовности. Без света остается 321 населенный пункт, сообщил губернатор региона Александр Дронов.

Проблема охватывает 4522 человека, обесточены семь социально значимых объектов. Для восстановления подачи электричества задействована 51 бригада, которая насчитывает 203 человека.

«Для ускорения восстановления подачи электроэнергии в регион направляются 5 дополнительных аварийных бригад из Псковской области, Республики Карелия и Вологодской области»,— добавил господин Дронов.

Татьяна Титаева