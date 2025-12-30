Главу петербургского МО арестовали до конца февраля по обвинению в убийствах

Октябрьский районный суд отправил под стражу до 28 февраля 2026 года главу МО «Дачное» Вадима Сагалаева, которого обвиняют в организации убийств более чем 20-летней давности. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Глава МО «Дачное» Вадим Салаев, подозреваемый в создании ОПГ и убийствах на территории Петербурга в 2003 году

Фото: vk.com / modachnoe

Фото: vk.com / modachnoe

По версии обвинения, не позднее июня 2003 года Сагалаев создал и возглавил организованную преступную группу, которая в июне того же года убила бизнесмена, его супругу и охранника. Мотивом для расправы послужил конфликт из-за перераспределения акций предприятий «ВНИИГИДРОЛИЗ» и «Сайнтек».

После совершения преступления Сагалаев, как утверждается, легализовал свою долю, получив акции по нотариально оформленной сделке. Среди других предполагаемых участников банды фигурирует действующий депутат МО «Дачное».

Следствие также полагает, что группа под руководством Салаева совершила покушение на убийство еще одного человека. Сам глава МО «Дачное» не признал свою вину и попросил суд избрать ему домашний арест, чего не случилось.

