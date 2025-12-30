У браконьеров из Мурманской области изъяли 77 живых крабов

В Мурманской области пресекли деятельность браконьеров, торгующих крабами. В производственных помещениях и по адресам проживания подозреваемых обнаружили 77 живых крабов общим весом почти 300 кг, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Полиция установила, что житель поселка Териберка в криминальных целях воспользовался правом на приобретение разрешений на любительский вылов биоресурсов в прибрежных водах Баренцева моря. Он привлек соучастника для незаконной поставки крабов в центральные регионы России.

Фигурантов задержали в Кандалакшском районе, когда они вывозили очередную партию немаркированного товара на микроавтобусе. При обысках, помимо крабов, нашли готовую переработанную продукцию и оборудование. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Татьяна Титаева