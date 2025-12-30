Задержанные первый проректор и главбух СПбГУП отпущены под обязательство о явке

В уголовном деле о хищении 26,9 млн руб. в Санкт-Петербургском гуманитарном университете (СПбГУП) в качестве подозреваемых в настоящее время фигурируют только первый проректор Лариса Пасешникова и главный бухгалтер вуза Юлия Шаркевич — их отпустили под обязательство о явке. Об этом стало известно «Ъ Северо-Запад» от источников, знакомых с материалами дела.

Недавно сотрудники правоохранительных органов провели следственные действия в СПбГУП, а также в квартире отстраненного ректора в отсутствие самого Александра Запесоцкого, который, узнал «Ъ Северо-Запад», покинул страну на фоне обысков, сообщив, что поехал на лечение.

Оперативные мероприятия были инициированы по заявлению врио главы университета Евгения Лубашева. Временное руководство вуза заявило о пропаже десятков миллионов рублей в последние пять лет, когда образовательным учреждением руководил господин Запесоцкий.

Ранее Генпрокуратура РФ обвинила 71-летнего экс-ректора в использовании имущества и средств СПбГУП в целях личного обогащения и выводе активов с помощью своего сына-бизнесмена. Все подобные нападки Александр Запесоцкий категорически отрицает, намекая, что против него организована большая кампания, чтобы подорвать репутацию профессора.

Андрей Кучеров