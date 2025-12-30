Почти 400 литров суррогатного алкоголя изъяли у жителя Ленобласти в Заполье

Полициейские задержали жителя деревани Заполье, организовавшего подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посуда, использовавшаяся жителем Ленобласти для изготовления суррогатного алкоголя

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Посуда, использовавшаяся жителем Ленобласти для изготовления суррогатного алкоголя

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Злоумышленник закупал в Петербурге спирт в крупной таре, разбавлял его водой с красителем и разливал в бутылки от известных брендов для последующей продажи.

В ходе осмотра дома задержанного правоохранители изъяли почти 400 литров готовой продукции, сырье и упаковочный материал: бутылки, крышки, этикетки. Находки направили на экспертизу для оценки состава и опасности для потребителей.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сотрудники правопорядка сейчас устанавливают точки сбыта опасной продукции и выявляют каналы поставок сырья.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал о массовом отравлении жителей Сланцевского района контрафактным алкоголем.

Подробнее читайте в материале «Что дед проклятый нам готовит».

Андрей Маркелов