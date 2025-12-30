На проектирование трамвайной линии между Парнасом и Буграми выделили 157 млн рублей

Смольный начал подготовку к строительству новой трамвайной линии, которая соединит станцию метро «Парнас» и город Бугры. Соответствующий конкурс 29 декабря объявила Дирекция транспортного строительства, начальная цена контракта на проектные работы составляет почти 157 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания и подготовить проект по реконструкции улиц Михаила Дудина, Заречной и Федора Абрамова. Прием заявок от потенциальных исполнителей продлится до 19 января 2026 года, победителя объявят спустя три дня.

Перспективы запуска трамвая между Парнасом и Буграми обсуждались еще в 2020 году. Протяженность первого участка линии составит 2,5 км, на первое время для разворота трамваев задействуют уже существующее кольцо на пересечении Суздальского проспекта и проспекта Энгельса.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что 24 декабря губернатор Петербурга Александр Беглов открыл движение скоростных трамваев «Славянка» между станцией метро «Купчино» и Шушарами.

Андрей Маркелов