Дверь квартиры на Гражданском проспекте планировали поджечь по заданию куратора

Житель Санкт-Петербурга стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство. Его обвиняют в попытке поджога двери квартиры в доме на Гражданском проспекте, сообщили в ГСУ СКР по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п.п. «а, е, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Предварительно установлено, что злоумышленник накануне прибыл к жилому дому, планируя поджечь дверь квартиры. Это ему осуществить не удалось из-за полиции. По информации следствия, фигурант получил задание совершить преступление через мессенджер, за это ему обещали денежное вознаграждение.

Петербуржца задержали и предъявили обвинение. Сотрудники ведомства проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Татьяна Титаева