Прокурора Ленобласти Сергея Жуковского уволили спустя три года работы

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении проркурора Ленобласти Сергея Жуковского, который трудился в регионе с 17 февраля 2022 года, сообщает 47 news. О том, кто займет его место, пока ничего не сообщается.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга

Известно, что 41-летний Жуковский в 2006-м он окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. Свою карьеру в ведомстве он начинал с должности помощника прокурора Выборгского района. С 2017 по 2022 год занимал должность заместителя городского прокурора.

Господин Жуковский за все время работы на должности прокурора не был замечен в скандалах. Супруга экс-прокурора также окончила университет МВД РФ. У пары двое детей. Из имущества: двухкомнатная квартира на Гражданском проспекте и автомобиль Volkswagen Passat.

Андрей Маркелов

