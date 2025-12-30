Петербургские лжеэкстрасенсы из Центра парапсихологии получили сроки за мошенничество

В Санкт-Петербурге за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) осуждены сотрудники «Центра парапсихологии имени Андрея Владимировича Ясного», выдававшие себя за экстрасенсов, которые обманывали своих клиентов, попавших в сложную жизненную ситуацию, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Суд назначил Вадиму Бочарову и Оксане Карпинович четыре года в колонии общего режима со штрафом 300 тыс. руб. каждому, Артему Слесареву — два года и 200 тыс. руб. Константин Калинин отделался двумя годами условно со штрафом в размере 200 тыс. руб. Также удовлетворены иски потерпевших о компенсации ущерба, причиненного преступлением.

Согласно материалам дела, с августа 2012-го по ноябрь 2017 года фигуранты разработали план хищения имущества доверчивых граждан, предлагая решать их проблемы при помощи экстрасенсорики, биоэнерготерапии, гадания и тому подобного.

Для привлечения внимания подсудимые разместили рекламу на радио, создали специальный колл-центр, а также разработали памятки, инструкции и сценарии общения с клиентами. «Представляясь по телефону ясновидящими, экстрасенсами и биоэнергопрактиками, сообщники завладевали денежными средствами потерпевших, убеждая их в решении всех проблем путем проведения дистанционным способом по телефону специальных сеансов», — говорится в обвинительном заключении.

Всего от действий мошенников пострадали пять человек, проживающих в Москве, Перми, Кирове, Красноярске и Ставрополе. Общий ущерб составил около 3,5 млн руб.

Добавим, что в прошлом году Красносельский районный суд города приговорил лже-экстрасенсов Арслана Биргалина, Татьяну Саушкину и Маргариту Шаратову, которые прикрывались популярным шоу на телеканле ТНТ «Битвой экстрасенсов».

Андрей Кучеров