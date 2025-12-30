Жителям Калининградской области дали сроки за участие в диверсионном сообществе

Двух жителей Калининградской области Игоря Самока и Владислава Горулева осудили на 24 года и 18 лет, соответственно. Их признали виновными в участии в диверсионном сообществе, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Приговор фигурантам вынес Балтийский флотский военный суд. Следствие установило, что Игорь Самок в 2023 году через мессенджер установил контакт с представителем главного управления разведки Украины и выразил готовность участвовать в деятельности против безопасности России. По заданию кураторов подсудимый занимался шпионажем, организовал диверсионное сообщество, вовлек в него Владислава Горулева и еще четырех человек. Среди них были и несовершеннолетние.

Участники группы поджигали объекты транспортной инфраструктуры, жизнеобеспечения населения, средств связи и транспорта. В общей сложности было организовано более 20 диверсий на территории Краснодарского, Алтайского краев, Калужской, Липецкой, Томской, Свердловской, Архангельской областей и других субъектов.

В зависимости от роли и степени участия фигуранты признаны виновными по ст. 275 УК РФ (государственная измена), чч. 1, 2 ст. 281.3 УК РФ (организация диверсионного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 281.1 УК РФ (содействие диверсионной деятельности), ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

Суд приговорил Игоря Самока к 24 годам лишения свободы с отбыванием шести лет в тюрьме со штрафом в размере 800 тыс. рублей. Владислав Горулев осужден на 18 лет с отбыванием трех лет в тюрьме со штрафом в размере 200 тыс. рублей.

Татьяна Титаева