Клиники «Скандинавия» стали частью ГК «Европейский медицинский центр»

Группа компаний «Европейский медицинский центр» (EMC) объявила о стратегическом объединении с петербургской сетью многопрофильных клиник «Скандинавия». Об этом ГК объявила в своем Telegram-канале. Сделка проводится через увеличение уставного капитала EMC и внесение в него 100% долей «Скандинавии» со стороны владельца — холдинга «Севергрупп».

После завершения объединения «Севергрупп» получит миноритарную долю в расширенной компании EMC. По словам гендиректора EMC Андрея Яновского, интеграция позволит создать национального лидера в сфере частного многопрофильного здравоохранения, объединив экспертизу и компетенции обеих сетей, а также укрепив географическое присутствие группы в Москве и Петербурге.

Это уже второе крупное приобретение EMC за последнее время — ранее группа включила в свой состав сеть «Семейный доктор». В результате объединенная компания станет лидером российского рынка частных клиник по показателю EBITDA. Объединение происходит на фоне новых правил Минздрава, которые с 2026 года ужесточат отбор частных клиник для участия в системе ОМС.

Андрей Маркелов