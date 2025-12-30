Замглавы петербургского муниципатилета отправили в СИЗО вслед за начальником

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения заместителю главы МО «Дачное» Игорю Заболотному. Он пробудет в СИЗО до 28 февраля, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Муниципальный депутат стал фигурантом дела, возбужденного по п.п. а, б, ж, з ч. 2 ст. 105 УК РФ. Игоря Заболотного задержали накануне и предъявили обвинение. При этом замглавы МО «Дачное» вину не признал и просил суд избрать домашний арест.

Игорь Заболотный обвиняется в участии в совершении убийства коммерсанта, его супруги и охранника в 2003 году. Фигурантом по делу также проходит его начальник, Вадим Сагалаев. Он отправлен в СИЗО на аналогичный срок.

Татьяна Титаева