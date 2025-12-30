Обвиняемого в попытке поджога двери квартиры на Гражданском проспекте арестовали

Калининский районный суд избрал меру пресечения Владиславу Гуменюку, обвиняемому в попытке поджога двери квартиры на Гражданском проспекте. Он отправлен под арест на срок до 28 февраля.

В отношении петербуржца возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 – п.п. а, е, ж, з ч. 2 ст. 105 УК РФ. В конце декабря ему предложили убить жителя квартиры и других лиц, проживающих в ней с помощью поджога входной двери.

Чтобы осуществить преступный план, фигурант приискал автомобильную покрышку, бензин и зажигалку. Ему не удалось совершить поджог, поскольку был задержан полицейскими.

Накануне ему предъявили обвинение. Владислав Гуменюк частично признал вину. Он арестован на срок до 28 февраля.

Татьяна Титаева