Главные новости за 29 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

Владимир Путин наградил предпринимателя и президента ФК «Краснодар» Сергея Галицкого орденом Дружбы за заслуги в развитии физической культуры и спорта.

В Краснодарском крае завершился отбор проектов на получение субсидий для компенсации процентов по кредитам, поддержку получили 30 инвесторов. Общий объем капиталовложений по отобранным проектам превысил 13,5 млрд руб. Их реализация обеспечит создание порядка 2,3 тыс. новых рабочих мест.

Число крупных предприятий вне МСП на Кубани за год сократилось на 23%. Количество коммерческих предприятий Краснодарского края, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, на декабрь 2025 года составило 10,94 тыс. организаций.

Бывшего вице-губернатора Краснодарского края Сергея Власова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорили к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 90 млн руб.

Президент Владимир Путин подписал законопроект о расширении эксперимента по легализации гостевых домов на четыре новых региона, включая Республику Адыгею. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов и вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Ученые Института биологии южных морей РАН и Севастопольского госуниверситета установили, что разлив мазута из танкеров «Волгонефть» не повлиял на численность и биомассу зоопланктона в водах крымского шельфа.

Краснодарскому краю в ближайшие семь лет потребуется 266 тыс. новых специалистов. Сейчас в регионе реализуется 550 инвестиционных проектов, которые обеспечат создание свыше 118 тыс. рабочих мест.

Большая часть автобусов и троллейбусов в Ялте не вышла на линии или изменила схему движения из-за ухудшения погодных условий 29 декабря.

В Республике Адыгея в 2026 году на модернизацию коммунальной инфраструктуры направят 180,4 млн руб. в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Краснодарский край и Крым заняли второе и третье места в рейтинге российских регионов с наибольшим потенциалом для вложений в недвижимость. Первое место досталось новым территориям — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.