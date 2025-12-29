Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Владимир Путин наградил Сергея Галицкого орденом Дружбы

Владимир Путин наградил предпринимателя и президента ФК «Краснодар» Сергея Галицкого орденом Дружбы за заслуги в развитии физической культуры и спорта. Об этом свидетельствует указ главы государства.

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами 29 декабря. Награду Сергею Галицкому присудили «за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу».

Таким же орденом Дружбы отмечен Гаджи Гаджиев, президент автономной некоммерческой организации футбольного клуба «Динамо».

Алина Зорина

