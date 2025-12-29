В Ялте парализован городской транспорт из-за непогоды

Большая часть автобусов и троллейбусов в Ялте не вышла на линии или изменила схему движения из-за ухудшения погодных условий 29 декабря. Об этом сообщила администрация города.

Полностью приостановили движение автобусы маршрутов №1, 12, 25, 18, 21, 136, 137, 20, 135, 24, 133, 8, 17, 102, 132, а также троллейбус №3. Некоторые маршруты работают с ограничениями: автобус №10 не заезжает на улицу Найденова, а №18 — на улицу Халтурина. Троллейбус №41 переведен на первый маршрут по городу, троллейбус №42 не спускается к воротам Никитского ботанического сада.

В Крыму 29 декабря действует штормовое предупреждение из-за снега, метели, сильной гололедицы и ветра до 30 м/с. Более 16,8 тыс. жителей республики остались без электричества.

Анна Гречко