Ученые: крушение танкеров в Черном море не навредило морской экосистеме Крыма

Ученые Института биологии южных морей РАН и Севастопольского госуниверситета установили, что разлив мазута из танкеров «Волгонефть» не повлиял на численность и биомассу зоопланктона в водах крымского шельфа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

Специалисты провели исследование воздействия нефтепродуктов на зоопланктон после крушения танкеров в декабре 2024 года. Согласно результатам, техногенное загрязнение не отразилось на сезонной численности и биомассе личинок двустворчатых моллюсков и медуз.

В течение года исследователи изучали влияние загрязнения Черного моря на природные индикаторы среды — медузу Aurelia aurita и черноморскую мидию. Пробы отбирались вдоль всего российского побережья от Адлера до Севастополя.

Первоначальная гипотеза предполагала, что разлив нефтепродуктов погубит донные организмы и помешает полипам весеннего поколения 2025 года продолжить естественный цикл развития. Аналогичные последствия ожидались для личинок двустворчатых моллюсков в планктоне.

Исследования базировались на анализе материалов четырех экспедиций на судне «Профессор Водяницкий» в 2024–2025 годах. Ученые сравнили образцы, полученные до аварии в Керченском проливе, сразу после разлива, а также в весенний и летний периоды. Статистически значимых различий в биомассе медуз до и после аварии обнаружено не было.

Численность личинок черноморской мидии также не показала заметного снижения. Результаты опубликованы в журнале «Биоразнообразие и устойчивое развитие».

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Суда перевозили 9,2 тыс. т мазута, в Черное море попало 2,4 тыс. т нефтепродуктов. Загрязнение затронуло побережье Крыма и Краснодарского края в Черном море, а также берега Азовского моря.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что компания «Волгатранснефть», владелец танкера «Волгонефть-239», затонувшего у Керченского пролива в декабре 2024 года, подала кассационную жалобу в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа на судебные акты нижестоящих инстанций, которыми с нее было взыскано 35,5 млрд руб.

Анна Гречко