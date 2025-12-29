Число крупных предприятий вне МСП на Кубани за год сократилось на 23%

Количество коммерческих предприятий Краснодарского края, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, на декабрь 2025 года составило 10,94 тыс. организаций. Годом ранее этот показатель достигал 14,25 тыс., а на декабрь 2023 года — 13,98 тыс., рассказали «Ъ-Кубань» в Краснодарстате.

В январе—сентябре 2025 года доля крупных и средних организаций региона, завершивших отчетный период с прибылью, снизилась до 70,5%. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года прибыльными были 77,2% компаний. Соответственно, доля убыточных организаций выросла с 22,8 до 29,5%.

Сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций Краснодарского края за январь—сентябрь 2025 года в действующих ценах составил 519,9 млрд руб., что соответствует 91,5% уровня аналогичного периода прошлого года. В январе—сентябре 2024 года данный показатель, рассчитанный по сопоставимому кругу организаций, достигал 568,0 млрд руб.

Совокупная прибыль крупных и средних предприятий региона за девять месяцев 2025 года составила 646,1 млрд руб., тогда как сумма убытков достигла 126,2 млрд руб. При этом прибыль получили 1,44 тыс. организаций, убытки зафиксировали 603 предприятия.

Наибольшая сумма прибыли пришлась на сферу транспортировки и хранения — 200,5 млрд руб., которые обеспечили 117 прибыльных организаций. Значительные финансовые результаты также показали обрабатывающие производства (115,5 млрд руб.), финансовая и страховая деятельность (108,4 млрд руб.), а также оптовая и розничная торговля (57,5 млрд руб.).

В то же время наибольший объем убытков за январь—сентябрь 2025 года зафиксирован в торговле: 134 предприятия этой сферы получили совокупный отрицательный результат в размере 57,57 млрд руб. Существенные убытки также отмечены в сельском и лесном хозяйстве, а также в сегменте операций с недвижимым имуществом.

«Ъ-Кубань» писал, что за последний год в Краснодарском крае сократилось число организаций, занимающихся переработкой рыбы и производством икры. По состоянию на декабрь 2025 года в регионе зарегистрировано 35 юридических лиц с видом деятельности по ОКВЭД2 10.20 («Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков, включая производство икры»), а годом ранее таких организаций было 36.

Мария Удовик