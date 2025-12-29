Адыгея присоединится к эксперименту по легализации гостевых домов

Президент Владимир Путин подписал законопроект о расширении эксперимента по легализации гостевых домов на четыре новых региона, включая Республику Адыгею. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов и вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Эксперимент предусматривает тестирование механизма специального правового регулирования, направленного на узаконивание деятельности по предоставлению услуг гостевых домов и формирование благоприятных условий для развития туристической отрасли.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул значимость участия республики в проекте. По его словам, в республике уже ведется работа по нескольким направлениям: реализуются инвестиционные проекты, развивается инфраструктура, открываются новые туристические объекты и усиливается конкуренция в этой сфере.

«Наша цель не только развитие инфраструктуры, но и совершенствование индустрии гостеприимства. Адыгея заинтересована в том, чтобы у гостей оставались только положительные воспоминания»,— цитирует пресс-служба господина Кумпилова.

Согласно документу, запрет оказания услуг гостевого дома без включения в соответствующий реестр будет действовать для правоотношений, возникших с 1 января 2027 года.

Эксперимент по предоставлению гостиничных услуг стартовал 1 сентября 2025 года и продлится до конца 2027 года. Программа реализуется в 18 регионах, включая Краснодарский край и федеральную территорию Сириус.

16 декабря депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, расширяющий эксперимент по легализации деятельности гостевых домов. В перечень пилотных регионов добавили Адыгею, Бурятию, Астраханскую и Нижегородскую области.

Анна Гречко