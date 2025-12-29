Краснодарскому краю потребуется 266 тысяч специалистов в ближайшие 7 лет

Краснодарскому краю в ближайшие семь лет потребуется 266 тыс. новых специалистов. Об этом стало известно по итогам совещания, которое провел губернатор региона Вениамин Кондратьев по вопросам кадровой подготовки, сообщает пресс-служба администрации края.

«Мы должны заниматься подготовкой кадров системно, формировать из молодежи конкурентоспособных специалистов, мыслящих на уровне мировых стандартов и опережающих время. Важно поддерживать ребят, чтобы они могли органично вливаться в бизнес сразу после завершения обучения»,— заявил Вениамин Кондратьев.

По его словам, сейчас в регионе реализуется 550 инвестиционных проектов, которые обеспечат создание свыше 118 тыс. рабочих мест.

Вице-губернатор Александр Руппель сообщил, что основной объем инвестиций направляется в промышленность и санаторно-курортную отрасль. Эти сферы составляют почти половину всех реализуемых в регионе проектов. Данные вложения позволят открыть 30,3 тыс. новых вакансий в обрабатывающих производствах и более 30 тыс. — в санаторно-курортной сфере.

«Именно отрасли должны формировать заказ для образовательной системы, которая к необходимому периоду готовит востребованных специалистов»,— подчеркнул Александр Руппель.

Региональные власти приняли решение корректировать контрольные цифры приема совместно с органами власти и представителями бизнеса. В этом году количество мест по техническим направлениям увеличено на 1,5 тыс. Благодаря этому доля профессий технического профиля в колледжах и техникумах выросла с 42 до 62,8%.

Вице-губернатор отметил специфический дефицит кадров в санаторно-курортной сфере и IT-отрасли. Для удовлетворения летнего пикового спроса на персонал в регионе четвертый год подряд проводится кадровая школа, участниками которой стали свыше 10 тыс. человек. В 2025 году подписано соглашение с Российским государственным университетом туризма и сервиса. Выпускники проекта получат еще и дипломы РГУТИСа о профессиональном обучении. Кроме того, достигнута договоренность с крупным сетевым отельером о создании в Анапе филиала университета.

В IT-сфере функционирует более 2 тыс. организаций, где трудятся больше 18,5 тыс. человек. Для компаний действует система налоговых и финансовых стимулов, включая вычеты на привлеченных сотрудников. С 2025 года они могут получать субсидию на возмещение половины НДФЛ за персонал. Выделенные средства направляются на поощрение работников и улучшение условий труда.

Алина Зорина