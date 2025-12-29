Кубань и Крым лидируют в рейтинге инвестиционно привлекательных регионов

Краснодарский край и Крым заняли второе и третье места в рейтинге российских регионов с наибольшим потенциалом для вложений в недвижимость. Первое место досталось новым территориям — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям. Об этом сообщает директор по продажам ЖК «Белые Пески» СЗ «Развитие» Наталья Шипилова.

В 2025 году Крым, занявший второе место, показывает инвестиционную динамику выше среднероссийского уровня. За первые шесть месяцев полуостров привлек 33 соглашения на 125,3 млрд руб., а вложения в основной капитал выросли на 26,7%.

Стоимость первичного жилья в Крыму за год увеличилась почти на 35% до 258,4 тыс. руб. за 1 кв. м. Средний размер сделки составил около 11,4 млн руб.

«Крым — рынок точечных решений. Выигрывают те, кто выбирает локации у моря с инфраструктурой: апартаменты в Севастополе или новостройки в Ялте», — отметила Наталья Шипилова.

По ее словам, спрос поддерживается не только внутренним туризмом, но и активным переездом на полуостров жителей центральных регионов. Все больше людей покидает мегаполисы в поисках спокойного ритма жизни, чистого воздуха и близости к природе.

Краснодарский край удерживает позиции одного из главных инвестиционных центров страны. За первые восемь месяцев 2025 года в экономику региона вложили 466 млрд руб. — 3,1% от общероссийского объема. По итогам года показатель может превысить 1,2 трлн руб., что на 9% больше, чем в 2024 году.

«Рынок Краснодарского края остается сбалансированным. Туризм и миграционный приток поддерживают спрос на жилье, а промышленное развитие — на коммерческие объекты. Но важно правильно выбрать точку входа: побережье Сочи уже перегрето, тогда как внутренние города вроде Тимашевска или Армавира только начинают расти», — пояснила госпожа Шипилова.

Новые территории заняли первое место благодаря сочетанию масштабного строительства, государственной поддержки и льготной ипотеки под 2% для всех граждан России. Четвертое место досталось Северному Кавказу, пятое — Алтайскому краю.

В 2025 году интерес россиян к вложениям в недвижимость заметно снизился. По оценкам аналитиков, общий объем инвестиций составит около 1 трлн руб. — на 25% меньше, чем в 2024 году. Сделки на рынке жилья сократились на 52%, и даже снижение ключевой ставки до нынешних 16,5% пока не привело к оживлению спроса.

Алина Зорина